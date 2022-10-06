الخارجية الروسية: ننظر في كل الخيارات لتحديد أسباب تفجيرات السيل الشمالي

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو تدرس كل الخيارات لتحديد أسباب الهجمات الإرهابية، التي وقعت ضد خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا “السيل الشمالي 1 و2”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فيرشينين قوله اليوم خلال رده على سؤال حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها موسكو للتحقق من أسباب تلك الهجمات “إن كل الخيارات قيد البحث حيال هذا الموضوع”.

وكان فيرشينين دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي بمشاركة موسكو وبرلين بهدف معرفة أسباب التفجيرات التي استهدفت خطوط نقل الغاز السيل الشمالي 1 و2 في الـ 26 من أيلول الماضي.

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