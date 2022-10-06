بالتعاون مع جامعة طوكيو… معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يطلق الدورة الثالثة للمستوى المتقدم

دمشق-سانا

مواضيع اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية متنوعة أبرز محاور دورة تعليم اللغة العربية، التي أطلقها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لطلبة المستوى المتقدم في قسم اللغة العربية في جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية.

الدورة التي بدأت أمس هي الثالثة للمستوى المتقدم، ومدتها ثلاثة أشهر وفق مديرة المعهد نجود عطا الله، مبينة أن المشاركين بها يتلقون 13 محاضرة افتراضياً عبر الانترنت، حيث تضمنت المحاضرات الأولى معلومات عن مدينة دمشق الموقع والأسماء التي اشتهرت بها والأماكن التاريخية والأثرية، والتعريف بعدد من الشخصيات الدينية والثقافية والأدبية.

ولفتت عطا الله إلى أن الدورة الأولى للمستوى المتقدم كانت في تشرين الأول العام الماضي والثانية في نيسان الماضي، مشيرة إلى أن مهمة المعهد التابع لوزارة التربية لا تنحصر بتعليم واحدة من أكثر اللغات انتشاراً في العالم، والتي يتحدث بها نحو 422 مليون نسمة، بل يندرج ضمن أهدافه تعريف الدارسين بالحضارة العربية وتراثها ومعالم سورية الأثرية والتاريخية.

يشار إلى أن المعهد تأسس عام 2001 ويحدد ستة مستويات تعليمية للراغبين بتعلم اللغة العربية، وفي حال اجتيازها يحصل الخريج على شهادة عليا.

بشرى برهوم

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