قوات الاحتلال تغلق المنطقة الأثرية في سبسطية

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأغلقتها بالكامل ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لاقتحام مجموعات من المستوطنين البلدة.

كما كثفت قوات الاحتلال وجودها العسكري جنوب مدينة جنين، وأقامت حواجز في محيط العديد من بلدات وقرى المدينة، وأعاقت حركة مرور الفلسطينيين.

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