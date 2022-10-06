المايسترو الفنزويلي جيراردو إيسترادا مارتينيز يقود الفرقة السيمفونية الوطنية السورية

دمشق-سانا

في الموسيقا تتلاقى الشعوب وتتحاور وتقدم لغات موسيقية مميزة بإيقاعات إنسانية، هذا ما قدمته الفرقة السيمفونية الوطنية السورية التي قادها المايسترو الفنزويلي جيراردو إيسترادا مارتينيز.

الفرقة استضافت بين صفوفها عازف الباصون والمغني الفنزويلي ريكاردو لوكيه، ليكون غناؤه جزءاً من أمسية احتضنها مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون يوم أمس.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الموسيقية لأهم المؤلفين من أمريكا اللاتينية، حيث أدت الفرقة أعمالاً موسيقية من فنزويلا والأرجنتين والبرازيل والإكوادور وباراغواي وإسبانيا وكولومبيا تمازجت بين السلاسة والسرعة.

وقدمت الفرقة موسيقا لثلاث عشرة أغنية اشتهرت خلال فترة التسعينيات، وأضفى غناء ريكاردو لوكيه على بعض منها أجواء مميزة، بينما قدم في بعضها الآخر عزفاً منفرداً على الباصون برفقة الأوركسترا.

المايسترو مارتينيز وصف العمل مع الفرقة السيمفونية بالممتع، معبراً عن سعادته بالعزف مع موسيقيين متميزين ضمن مكان رائع مثل دار الأوبرا، ما أشعره بالحماس والاندفاع.

ولفت إلى أن الموسيقا اللاتينية ليست بعيدة عن العربية، بل إنهما تمتلكان روحاً متشابهة، ولا سيما أن الموسيقا العربية وصلت إلى أمريكا اللاتينية قادمة من إسبانيا، مؤكدا حبه لسورية وتطلعه إلى زيارة جديدة برفقة العازف والمغني ريكاردو لوكيه.

قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية المايسترو ميساك باغبودريان أوضح أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها الأوركسترا الموسيقيين الفنزويليين، مبيناً أنها بذلك تعزف إيقاعات غير تقليدية، ونمطاً موسيقياً جديداً، وهو ما يعطي خبرة مختلفة.

يذكر أن جيراردو إيسترادا مارتينيز ولد عام 1980، وفي عمر مبكر تلقى تدريساً معمقاً على آلة الكمان، واتبع لاحقاً دراسة الآلات الإيقاعية ونتيجة لتجربته في المشروع المعروف عالمياً (إل سيستيما) حصل على خبرة فريدة في الأوركسترا والعمل التربوي الموسيقي في بلده، ما دفعه إلى الاهتمام بتدريس جيل الشباب، وهو الأمر الذي يتابع العمل به بنجاح على الصعيد العالمي.

ويعتبر مارتينيز من قادة الأوركسترا الصاعدين على مستوى عالمي وهو حائز جائزة (العصا الذهبية) في المسابقة الدولية لقيادة الأوركسترا، كما تم تكريمه في مسابقات دولية عديدة.

أماني فروج

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