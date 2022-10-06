ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع العائد على سندات الخزانة لكن المكاسب كانت محدودة، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1719.19 دولارا للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1728.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.64 دولاراً للأوقية، كما استقر البلاتين عند 919.11 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2262.32 دولاراً للأوقية.

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