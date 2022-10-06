قوى الأمن الداخلي تحتفل بذكرى حرب تشرين التحريرية

دمشق-سانا

احتفلت قوى الأمن الداخلي اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية، مؤكدة أن هذه الذكرى تجسد ملاحم أسطورية جديدة ومتجددة من الصمود والمقاومة والتضحية والفداء في مواجهة أعداء الأمة.

ولفت المشاركون في الاحتفالات إلى أن سورية التي انتصرت في حرب تشرين التحريرية، وكسرت أسطورة العدو الذي لا يقهر تحقق اليوم الانتصار على الإرهاب، الذي يستهدف استقلالها ووجودها بفضل صلابة شعبها وتضحيات وبسالة جيشها وقواتها المسلحة وحكمة قيادتها.

وأوضح المشاركون أن شمس الانتصارات الباهرة لحرب تشرين لا تغيب عن وعي السوريين ووجدانهم ،وأن صمود سورية على مدى السنوات الأخيرة هو استمرار للمعاني التي كرستها حرب تشرين التحريرية في الدفاع عن كرامة الأمة وسيادتها واستقلالها وحرية قرارها ووحدة أرضها وشعبها.

وأكد المشاركون أن قوى الأمن الداخلي التي آمنت بالوطن والشعب ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن ،وتسعى دوماً للارتقاء بمستوى المسؤولية الملقاة على كاهلها في تعزيز سلطة القانون ومكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

عمران عيسى

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