منتخب سورية لعلوم الفضاء يجري تحضيرات لندوة حوار عن بعد مع سفراء المحطة الفضائية الدولية

اللاذقية-سانا

عقد منتخب سورية لعلوم الفضاء اجتماعاً في مديرية التربية بمحافظة اللاذقية، لمناقشة التحضيرات لورشة العمل المشتركة عن بعد مع سفراء المحطة الفضائية الدولية “اي إس إس”، والتي سيشارك فيها أعضاء المنتخب فجر يوم الجمعة المقبل، وتتضمن طرح الأسئلة والاستفسارات على العلماء الموجودين ضمن طاقم المحطة.

وأشار مدير تربية اللاذقية الدكتور عمران أبو خليل في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية تنمية موهبة المهتمين بعلوم الفلك والفيزياء التطبيقية عن طريق مدرسين أكفاء، استطاعوا استقطاب طلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية من داخل وخارج المحافظة، وتشكيل فريق سوري يضم نحو 24 طالباً من جميع المحافظات ومن أعمار مختلفة لديهم الموهبة والرغبة في التبحر بعلوم الفيزياء التطبيقية، وإعداد أبحاث والمشاركة في مسابقات عالمية عبر الإنترنت ورفع سوية الطلاب.

بدوره قال مدرب منتخب سورية لعلوم الفيزياء والفلك وعلوم الفضاء باسل سلطان: إن المشاركة في ندوة حوار مباشر عن بعد مع سفراء محطة الفضاء الدولية فرصة للاستفادة من مخبر العلوم ضمن محطة الفضاء، وذلك بالتعليم عن بعد من خلال توجيه الأسئلة والاستفسارات للسفراء، وفتح مجال للتعاون بين طلاب سورية ممثلين بمنتخبنا والمخابر الموجودة في المحطة.

وأشار سلطان إلى دخول الفريق السوري في منافسة لتقديم أفضل 20 بحثاً عالمياً حول الفضاء، كما أنه سيشارك في مؤتمر تقيمه جمعية فلوريدا للمدرسين في الـ 27 من الشهر القادم، لافتاً إلى أن هذا الاتصال مع السفراء والاستفادة من المخابر في المحطة يعتبر من أصعب أنواع التعليم عن بعد، وتم اختيار الطلاب من الحائزين على البطولة العالمية لفيزياء الفلك لتكون الأسئلة والنقاشات المطروحة على مستوى عال.

وأعرب المشاركون من الطلاب عن استعدادهم للمشاركة في الندوة وطرح الأسئلة والاستفسارات، والاستفادة من تجربة سفراء المحطة وتوثيق تجربتهم لكون هذا الاتصال يحدث لأول مرة في سورية.

علاء ابراهيم

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