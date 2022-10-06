حزب (أمانات) الحاكم في كازاخستان يرشح توكايف للانتخابات الرئاسية

استانا-سانا

رشح حزب (أمانات) الحاكم في كازاخستان رئيس الدولة الحالي قاسم جومارت توكايف لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أسخات أورالوف السكرتير التنفيذي للحزب قوله: “تم اتخاذ القرار بالإجماع، وتم ترشيح توكايف بالإجماع كمرشح لرئاسة الجمهورية”.

وكانت بعض المنظمات والجمعيات العامة، بما في ذلك الشبكة الوطنية التطوعية والتحالف المدني الكازاخستاني ومجلس الجنرالات ورابطة الشبابية ورابطة قدامى المحاربين وغيرها أعلنت أمس دعمها لترشح رئيس الدولة الحالي للانتخابات الرئاسية.

من جانبه شدد توكايف على ضرورة خوض الانتخابات كمرشح ليس لمنظمة معينة بل لتحالف واسع من القوى الاجتماعية السياسية الداعمة للإصلاحات الجارية في البلاد.

ومن المقرر أن تشهد كازاخستان في الـ20 من تشرين الثاني المقبل إجراء انتخابات رئاسية استثنائية.

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