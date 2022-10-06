درجات الحرارة تميل للانخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويصبح الجو معتدلاً ليلاً ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة صباحاً في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، وجنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية مع هبات نشطة أحياناً مثيرة للغبار، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية، خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الخميس الجمعة السبت دمشق 31 /16 27 /14 26 /13 القنيطرة 27 /13 24 /12 22 /11 درعا 30 /16 27 /15 26 /14 السويداء 28 /15 25 /13 23 /12 حمص 29 /18 27 /17 25 /15 حماة 32 /19 30 /17 27 /15 الحسكة 36 /21 34 /19 30 /17 اللاذقية 28 /21 27 /20 26 /20 طرطوس 29 /22 27 /21 26 /21 حلب 31 /17 29 /16 26 /15 ادلب 29 /17 27 /16 25 /15 ديرالزور 35 /24 34 /22 28 /21 الرقة 31 /20 28 /18 25 /16

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