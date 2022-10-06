موشحات سورية لكبار الملحنين على خشبة قصر العظم

دمشق-سانا

بين الجامع الأموي وشارع مدحت باشا صدحت فرقة نغم للموسيقى العربية على خشبة قصر العظم بأعذب الألحان، ليشدو معها المطرب دياب سكري بأجمل الموشحات السورية التي حملت عبق الأصالة وروح التراث.

بدأت الأمسية بسماعي بيات للموسيقي عزيز دردر، لينشد بعدها سكري باقة ملونة من الموشحات لكبار الملحنين السوريين والتي بدأها بأبي خليل القباني وثلاثة موشحات هي “راق أنسي ويافاتن الغزلان وياغصن نقم كل مذهب” ليزهو بعدها بموشحات عمر البطش منهل “سبحان من صور حسنك وقلت لما غاب عني”.

كما قدم موشحات ثلاثة لمجدي العقيلي “أيها الساقي وجادك الغيث ولو كنت تدري ما لحب يفعل” الذي تفاعل معهم جمهور قصر العظم بالتصفيق والغناء.

واختتمت الأمسية بقيادة عازف القانون القدير عبد الوهاب عتمة بأغنيتين دمشقيتين “يا مال الشام وياطيرة طيري يا حمامة”.

ودياب أحمد سكري مطرب صولو بفرقة أمية لأكثر من عشر سنوات، وعمل مع الراحل حمزة شكور، ليقدما معا أكثر من 60 حفلاً، قدم الموشحات والأغاني السورية التراثية وجال في معظم البلدان الأوربية والعربية مقدماً عشرات الحفلات التراثية.

هادي عمران

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