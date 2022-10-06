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ثلاثون شخصاً حصيلة ضحايا تفجيرات الصومال الإرهابية

2022-10-05

مقديشو-سانا

أعلنت السلطات الصومالية اليوم أن حصيلة التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي ضربت البلاد أول أمس بلغت ثلاثين شخصاً، بينهم مسؤولون محليون.

ونقلت فرانس برس عن مسؤولين محليين قولهم: إن حصيلة ضحايا التفجيرات التي نفذها أول أمس مسلحون يتبعون “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم (القاعدة) الإرهابى في محافظة هيران وسط البلاد ارتفعت إلى 30 قتيلاً على الأقل، في حين ارتفع عدد المصابين الى 58.

وكان محافظ هيران على جايت عثمان الذى نجا من التفجيرات أكد أمس أن وزير الصحة في ولاية هيرشابيل ونائب محافظ هيران كانا من بين القتلى.

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة 36 آخرين.

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