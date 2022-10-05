SCS-NET
الشريط الإخباري

مقتل شخص جراء إطلاق نار في المكسيك

2022-10-05

مكسيكو سيتي-سانا

قتل شخص جراء إطلاق نار اليوم في محطة يسلتا للدوريات الحدودية في مدينة إل باسو المكسيكية.

ونقلت أسوشييتد برس عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان قولها: “إن الرجل كان محتجزا في محطة يسلتا عندما قام شخص من حرس الحدود بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته”.

من جهته قال مكتب التحقيقات الفدرالي: إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان شخص قتل وأصيب أربعة اخرون بجروح في إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري

بمدينة غوادالاخارا بولاية جاليسكو غرب المكسيك أمس الأول.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

مقتل شخص وإصابة ثلاثة جراء إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية

باريس-سانا قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أحدهم إصابته بالغة في إطلاق نار بمدينة ليون …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved