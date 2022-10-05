مقتل شخص جراء إطلاق نار في المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

قتل شخص جراء إطلاق نار اليوم في محطة يسلتا للدوريات الحدودية في مدينة إل باسو المكسيكية.

ونقلت أسوشييتد برس عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان قولها: “إن الرجل كان محتجزا في محطة يسلتا عندما قام شخص من حرس الحدود بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته”.

من جهته قال مكتب التحقيقات الفدرالي: إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان شخص قتل وأصيب أربعة اخرون بجروح في إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري

بمدينة غوادالاخارا بولاية جاليسكو غرب المكسيك أمس الأول.

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