إضاءات على حرب تشرين التحريرية في ندوة بثقافي السويداء

السويداء-سانا

استضاف قصر الثقافة بمدينة السويداء ندوة فكرية، نظمتها مديرية الثقافة بالتعاون مع رابطة المحاربين القدماء بالمحافظة، بعنوان “إضاءات على حرب تشرين التحريرية” بمناسبة ذكراها التاسعة والأربعين.

وتحدث خلال الندوة اللواء المتقاعد نجيب بركات، الذي كان قائداً لإحدى سرايا الدبابات في القطاع الأوسط برتبة ملازم أول آنذاك عن الإعداد والتخطيط عالي المستوى على مختلف الصعد، الذي سبق حرب تشرين التحريرية التي خاضها الجيشان السوري والمصري، ولا سيما إعداد الجيش وتسليحه وبناء الدولة القوية بمؤسساتها، لتوفير احتياجات المواطنين خلال الحرب، إضافة إلى تمتين الجبهة الداخلية وتفعيل العمل والتضامن العربي.

واستعرض اللواء بركات أبرز وقائع الحرب ومراحلها، وسير الأعمال القتالية، وتحقيق عنصر المفاجأة فيها، وما سطره أبطال الجيش العربي السوري بمختلف صنوف القوات، من ملاحم وبطولات في معاركهم على الجبهة السورية، ومشاركة عدد من الجيوش العربية ضد العدو الصهيوني، ونتائج الحرب على مختلف المستويات، والتي شكلت نقطة تحول أساسية في الصراع العربي الصهيوني، وحطمت أسطورة العدو الذي لا يقهر.

وأوضحت المداخلات أن إحياء ذكرى حرب تشرين التحريرية تأكيد وتصميم على متابعة إرث الآباء والأجداد الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء في الدفاع عن الوطن، وتخليد وتقدير لأرواح الشهداء، ولكل من شارك في معارك العزة والشرف، وتوطيد للفكر الوطني، لتكون منارة لأبناء الوطن وصون أرضه ووحدته، كما يجسده اليوم أبطال الجيش والقوات المسلحة، ومن خلفهم الشعب السوري في مواجهة الحرب العدوانية والإرهابية على بلدنا، التي تشكل امتداداً للسياسات والمخططات العدوانية والاستعمارية، التي تعرضت لها سورية عبر تاريخها الوطني.

حضر الندوة أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وحشد من الضباط المتقاعدين الذين شاركوا بالحرب، وفعاليات حزبية ورسمية.

ديار نصر

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