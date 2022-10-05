الحرارة إلى انخفاض غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، بينما يكون معتدلاً ليلاً ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة صباحاً في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط بعد الظهر، وجنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية، مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة..