إعلان حالة التأهب في بانكوك جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

بانكوك-سانا

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم، حالة التأهب بعد أن اجتاحت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، العاصمة وأجزاء أخرى من المنطقة الوسطى من البلاد.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولين محليين قولهم: إنه تم اتخاذ إجراءات عدة لمواجهة الفيضانات، بما في ذلك وضع أكياس الرمل على طول ضفاف الأنهار، وإعداد مضخات المياه في أنفاق الصرف، ونشر شاحنات عسكرية ووضعها على أهبة الاستعداد، لنقل الأشخاص المتضررين.

وتشهد بانكوك فيضانات منذ الاثنين الماضي جراء هطول أمطار غزيرة، حيث تم تسجيل هطول 16 سنتيمتراً على مدار 24 ساعة، وما يفاقم من سوء الأوضاع تدفق كميات كبيرة من المياه إلى مجاري الأنهار، إضافة إلى فيضان السدود.

بدوره حذر نائب محافظ بانكوك تاويدا كامولفج من أنه في حال كانت مستويات هطول الأمطار مرتفعة خلال الأيام المقبلة، فستكون العديد من المناطق عرضة للخطر، لأن الأمر سيستغرق ساعات لتصريف المياه في نهر (تشاو فرايا) الذي يمر عبر المدينة.

وغمرت المياه أجزاء كبيرة من تايلاند جراء الأمطار الموسمية عندما اجتاحت العاصفة الاستوائية “نورو” البلاد، بعد أن اجتاحت الفلبين وفيتنام في وقت سابق خلال الأسبوع الأخير من شهر أيلول الماضي.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها: إن أكثر من 41 ألف أسرة و22 مقاطعة ما زالت متأثرة بالفيضانات.

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