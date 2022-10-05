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ألمانيا تتهم الولايات المتحدة بالتربح من الأزمة الأوكرانية عبر فرض أسعار فلكية للغاز

2022-10-05

برلين-سانا

اتهم وزير الاقتصاد الألماني الولايات المتحدة ودولاً أخرى موردة للغاز بأنها تفرض أسعاراً فلكية لإمداداتها، ما يشير إلى أنها تحاول الاستفادة من الأزمة الأوكرانية.

ونقلت صحيفة “نوز” الألمانية عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قوله: “إن بعض البلدان بما في ذلك الصديقة تحقق أحياناً أسعاراً فلكية من مبيعات الغاز، وبالطبع هذا يؤدي إلى حدوث مشاكل”.

وأضاف: “تواصلت الولايات المتحدة معنا عندما ارتفعت أسعار النفط، ونتيجة لذلك تم استغلال احتياطيات النفط الوطنية في أوروبا، أعتقد أن التضامن سيكون مفيداً لكبح أسعار الغاز”.

يأتي ذلك مع تعطل الإمدادات الروسية عبر شركة “غازبروم” بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، والتخريب المحتمل لخط التيار الشمالي.

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