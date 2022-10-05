إخماد حريق بين قرى بدوقة والنواطيف وكعبية عمار بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر دائرة الحراج في مديرية الزراعة بمحافظة طرطوس الحريق الذي اندلع مساء اليوم، في المنطقة الممتدة بين قرى بدوقة والنواطيف وكعبية عمار بريف بانياس بطرطوس.

وبين رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة الدكتور فادي ديوب في تصريح لـ سانا أن عناصر دائرة الحراج التابعة لوحدة بانياس، عملت على تطويق الحريق تفادياً لانتشاره إلى المناطق المجاورة، لافتاً إلى أن طبيعة المنطقة الصخرية، وشدة انحدارها، كانا عائقاً أمام وصول سيارات الإطفاء، ما استدعى تدخل العناصر الراجلة المجهزة بآليات الإطفاء اليدوية لإخماد الحريق.

وأوضح ديوب أن الحريق امتد على مساحة تقدر بنحو 3 دونمات تضم شجيرات سنديان، ولم يخلف الحريق أضراراً كبيرة، داعياً الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم إشعال النيران في الأراضي أو ترك أي آثار ومخلفات قد تسبب اندلاع الحرائق حفاظاً على ممتلكاتهم.

فاطمة حسين

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