سلطات زابوروجيه: نظام كييف يخطط لإغراق المحطة النووية

موسكو-سانا

كشفت سلطات مقاطعة زابوروجيه أن القوات الأوكرانية تجمع معلومات حول التصريف غير المنضبط للمياه في محطات الطاقة الكهرومائية، بهدف إغراق محطة زابوروجيه النووية.

وقال عضو مجلس إدارة المقاطعة فلاديمير روغوف حسب وكالة تاس: “قام نظام كييف بجمع معلومات حول قدرات محطة الطاقة النووية في حالة التصريف غير المنضبط للمياه، في محطة كريمنشوك لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومحطة وسط دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومحطة دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية”.

ولفت إلى أن الأمر يشير إلى أنه يجري التحضير لاستفزازات مباشرة متعلقة بانهيار محطة دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية، أو فتح السد المائي، وقال: “الهدف الرئيسي هو إغراق محطة زابوروجيه للطاقة النووية”.

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