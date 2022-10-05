اشتيه يحذر من خطورة استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه من خطورة استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والتي تأتي ضمن سياسته الممنهجة بالقتل والإرهاب أمام صمت المجتمع الدولي الذي لا يقوم بمحاسبته، ويسمح له بالإفلات من العقاب.

وقال اشتيه في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن تصعيد قوات الاحتلال عدوانها ضد الفلسطينيين، واقتحاماتها اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية، واستمرار ممارساتها وانتهاكاتها الوحشية، كلها تتناقض مع المواثيق الدولية، وتصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وآخرها جريمة قتل الشاب علاء ناصر أحمد زغل في نابلس اليوم.

وطالب اشتيه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية وحاصرت منازل الفلسطينيين واستهدفتهم وسط وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى استشهاد الشاب زغل 21 عاماً متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس وإصابة العشرات.

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