معرض تشكيلي لفنانين سوريين في موسكو

موسكو-سانا

افتتح في العاصمة الروسية اليوم معرضاً لمجموعة من الفنانين التشكيليين السوريين بمشاركة بعض التشكيليين الروس.

وأقيم المعرض في قاعة غاليري “كريلاتسكي أورنامنت” وضم لوحات تحاكي التراث والتاريخ والحاضر في سورية، وجاء بعد مبادرة قام بها بعض الفنانين الروس بعرض أعمالهم التشكيلية في سورية.

وفي تصريح لمراسل سانا في موسكو قال الوزير المستشار في السفارة السورية بموسكو علاء الدين حمدان: إن الفنانين السوريين قدموا إلى موسكو لعرض أعمالهم الفنية كرسالة إلى العالم عن المحبة والسلام اللذين يتميز بهما الشعب السوري.

بدورها اعتبرت مسؤولة العلاقات الثقافية في المركز الثقافي الروسي في دمشق آية شحادة أن المجتمع السوري يقترب بشكله ومضمونه من المجتمع الروسي، مشيرة إلى أن الأعمال المعروضة تحاكي كل ما يجمع بين سورية وروسيا تاريخياً ومستقبلاً.

من جانبها قالت مديرة المعرض ليليا اوستيوغوفا: إن المركز الثقافي الروسي وجه لنا الدعوة لزيارة سورية، وتم استقبالنا بحفاوة واحترام وقمنا بعرض مجموعة من الأعمال، وبالتالي قررنا مع المركز الثقافي الروسي تكرار هذه التجربة في روسيا، واتفقنا على دعوة فنانين تشكيليين سوريين وبعض الفنانين الروس، ومن بينهم أكاديميون ومحترفون وخريجو المدرسة الروسية للفن التشكيلي، مؤكدة نجاح هذه التجربة، وإمكانية متابعتها بين سورية وروسيا بمختلف المجالات.

الفنان التشكيلي والنحات السوري حسام نصر اعتبر إقامة هذا المعرض فرصة لعرض أعمال الفنانين التشكيليين السوريين في روسيا.

الفنان التشكيلي الروسي عضو أكاديمية الفنون الروسية دميتيري سيندجييف المشارك في أكثر من 280 معرضاً محلياً ودولياً أكد أن هذه المعارض تعزز أواصر الصداقة بين الشعوب.

زار المعرض الذي يستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري حشد من الطلبة السوريين الدارسين في موسكو وأبناء الجالية السورية ومواطنون عرب وروس.

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