الجيش الروسي يدمر مقاتلة أوكرانية وحظيرة للطائرات المسيرة من طراز بيرقدار

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية الكثير من المواقع والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها مراكز قيادة ومستودعات أسلحة ودبابات، إضافة إلى تدمير مقاتلة و6 مسيرات وحظيرة طائرات مسيرة من نوع بيرقدار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم: إن الجيش الروسي دمر حظيرة للطائرات المسيرة من دون طيار، من طراز (بيرقدار تي بي2) بصاروخ إسكندر استهدف مطار فوزنيسينسك العسكري، بمنطقة نيكولايف في أوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية تمكنت من تحييد نحو 100 جندي أوكراني، وتدمير13 قطعة من المعدات العسكرية خلال الضربات الصاروخية، على وحدات المقاتلين في اللواء الميكانيكي 92 في القوات المسلحة الأوكرانية، على محور كوبيانسك في محيط قرى شيبوفاتويه وبتروفكا وشيفتشينكوفو بمنطقة خاركوف.

وذكر أنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالأفراد والمعدات من اللواء الآلي رقم 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في محور ليمان الحمراء بمناطق قرى دروجيليوبوفكا بمنطقة خاركوف، وريدكودوب بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تحييد أكثر من 90 جندياً أوكرانياً، وتدمير 7 مدرعات.

ووفق كوناشينكوف: تم على محور ليسيتشانسك القضاء على 70 مسلحاً، وتدمير دبابة و3 مدرعات قتالية، وست شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، كما تم بهجوم صاروخي على وحدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 في منطقة قرية روفنوبوليه بمنطقة زابوروجيه تحييد نحو 30 مسلحاً، وتدمير 7 سيارات.

وفي اتجاه محور كريفوي روغ أندرييفو أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية تحتفظ بمواقعها، لصد هجمات قوات العدو، حيث تم تحييد أكثر من 30 عنصراً من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، وتدمير دبابتين و4 عربات قتال مشاة.

وقال كوناشينكوف: نتيجة الهجمات المكثفة التي شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية، على وحدات من اللواء البحري رقم 35 للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية دافيدوف برود، ولواء الهجوم الجبلي رقم 128، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية دودتشان بمنطقة خيرسون، تم تحييد أكثر من 120 جندياً، وتدمير دبابتين و8 مدرعات قتالية، كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه محور نيكولايف كريفوي روغ أكثر من 230 فرداً و4 دبابات و18 مدرعة قتالية ومدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع من طراز غفوزديكا، ومدافع هاون و20 مركبة.

ووفق كوناشينكوف: فإن القوات الجوية الروسية أصابت خلال الضربات العملياتية التكتيكية وسلاح المدفعية 10 مراكز قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق قرى كوبيانسك بمنطقة خاركوف، وبلاغوداتوفكا وبيلوغوركا بمنطقة خيرسون، وكالينوفكا وموراشيفكا بمنطقة نيكولايف، ونوفي كومار وكراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والصواريخ، وأسلحة المدفعية في مناطق قرى أندريفكا وفيشنيفوي بمنطقة زابوروجيه، وفي بيلوكوزمينكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوألكسندروفكا في منطقة نيكولايف، إضافة إلى تدمير رادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع، من طراز (إن تي بي كيو 36) في منطقة قرية موراخوفكا بمنطقة نيكولايف.

وأضاف كوناشينكوف: قامت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية، من طراز (ميغ 29) بالقرب من قرية نوفوفلاديميروفكا بمنطقة نيكولاييفكما، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيرة في مناطق قرى جراكوفو بمنطقة خاركوف، ونوفوتشيرفونويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، وستارومايورسكويه وأوروجاينويه ودوكوتشايفسك بجمهورية دونيتسك.

وأفاد كوناشينكوف بأنه تم تدمير 15 قذيفة من راجمات (هيمارس) الأمريكية في مناطق قرى كوروبكي وفيسيولويه وأنطونوفكا ونوفايا كاخوفكا وتوكاريفكا وراكوفكا بمنطقة خيرسون، وقذيفة واحدة لصاروخ أولخا في منطقة قرية نوفايا كاخوفكا، وصاروخين مضادين للرادار، من طراز هارم بالقرب من قرية أنطونوفكا بمنطقة خيرسون.

وأشار كوناشينكوف إلى أن نظام كييف يواصل قصف أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث أطلقت مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 43 قذيفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية على الأطراف الشمالية لمدينة إنيرغودار، والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية، مبيناً أن هذا القصف كان من قرية مارغانيتس بمنطقة دنيبروبيتروفسك الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني، وتم اعتراضه، مؤكداً أن الوضع الإشعاعي في المحطة طبيعي.

ووفقا لكوناشينكوف، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 313 طائرة مقاتلة، و157 مروحية، و2151 طائرة مسيرة، و379 صاروخاً مضادا للطائرات، و5376 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و861 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ، و3449 قطعة مدفعية ميدان وهاون، إضافة إلى 6277 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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