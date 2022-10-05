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نادي الأسير يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير أبو حميد

2022-10-05

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه، وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

وأكد النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الحالة الصحية للأسير أبو حميد حرجة للغاية، بعد انتشار السرطان في معظم أجزاء جسده، ومعاناته من نزول حاد في الوزن، وآلام شديدة ومستمرة، وهو لا يتحرك إلا عبر كرسي متحرك، كما تبين مؤخراً أنه مصاب بالتهاب رئوي حاد.

وتعتقل قوات الاحتلال أبو حميد 49 عاماً منذ عام 2002.

من جهة أخرى أكد النادي أن ما يقارب 900 أسير فلسطيني، قرروا الانضمام يوم غد إلى الأسرى الـ 30 المضربين عن الطعام منذ 11 يوماً، ضد جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى.

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