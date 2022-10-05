اللجنة الخاصة بمتابعة أهداف التنمية المستدامة تناقش منهجية إعداد التقارير الوطنية والمحلية

دمشق-سانا

بهدف إطلاق عملية إعداد تقارير التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، عقدت اللجنة الخاصة بمتابعة أهداف التنمية المستدامة اليوم اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتور فادي سلطي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات التنمية المستدامة، ومناقشة منهجيات إعداد التقارير وبرامجها التنفيذية.

وتعمل سورية حالياً على إعداد تقريرين على المستوى الوطني، وهما “تقرير التقدم المحرز، وتقرير الاستعراض الطوعي الثاني”، إضافة إلى خمسة تقارير على المستوى المحلي سيتم إعدادها لمحافظات “طرطوس، حلب، حماة، دير الزور، السويداء”.

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