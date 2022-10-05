التربية تحدد دوام طلاب المدارس ابتداءً من الـ 8 صباحاً

دمشق-سانا

قررت وزارة التربية اعتماد بدء الدوام في جميع المدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة وذات الدوام الكامل والدوام النصفي، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً.

ويأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس، والمتضمن تثبيت التوقيت الصيفي على مدى العام وإلغاء التوقيت الشتوي.

ووفق بيان نشر على صفحة رئاسة مجلس الوزراء اليوم، أوضحت وزارة التربية أن توزيع ساعات الدوام خلال اليوم يبقى وفق ما هو معتمد سابقاً، مشيرة إلى أن القرار تم بعد دراسة فنية أظهرت أن الدوام خلال كامل العام الدراسي وفق التقويم الجديد يبدأ بعد شروق الشمس، وينتهي لجميع طلاب المدارس قبل ساعة على الأقل من غروب الشمس.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت مديرة الإشراف التربوي في الوزارة إيناس ميه أنه تم تكليف فريق فني يضم رئيس الجمعية السورية الفلكية ومنسقة مادة الجغرافيا في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية لدراسة أوقات اليوم المختلفة خلال العام الدراسي كاملاً، إذ لاحظ الفريق الفني المكلف أنه لا يوجد أي تأثير على طلاب المدارس بسبب هذا التغيير.

بشرى برهوم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc