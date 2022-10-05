بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية… السويداء تفتتح غداً مركزاً للتسوية

السويدا-سانا

أعلنت الجهات المعنية في محافظة السويداء افتتاح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين والفارين والمتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية غداً، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية.

وأوضح مصدر في المحافظة في تصريح لمراسل سانا، أنه سيتم غداً افتتاح مركز تسوية في صالة السابع من نيسان بمدينة السويداء، لتسوية أوضاع المدنيين والعسكريين المشمولين بموجب مراسيم العفو الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد، بمن فيهم الفارون والمتخلفون عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، والمطلوبون ما عداً من عليهم ادعاءات شخصية.

ودعا المصدر الراغبين بتسوية أوضاعهم إلى التوجه لمركز التسوية الساعة العاشرة مصطحبين معهم صورتين شخصيتين، وصورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني.

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