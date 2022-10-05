بيسكوف: تصريحات البنتاغون حول ضربات محتملة في القرم تخلق وضعاً بالغ الخطورة

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تصريحات البنتاغون بشأن ضربات محتملة في شبه جزيرة القرم، هي دليل على تورط الولايات المتحدة في أحداث أوكرانيا.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم حول تقييم الكرملين لتصريحات البنتاغون بشأن الضربات المحتملة على شبه الجزيرة: “إن مثل هذه التصريحات المباشرة أو غير المباشرة تؤكد تورط الولايات المتحدة المباشر في الصراع في أوكرانيا، مما يخلق وضعا بالغ الخطورة”.

وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا لورا كوبر قالت: إن صواريخ هيمارس والذخيرة التي تم نقلها إلى أوكرانيا تسمح للجيش الأوكراني بضرب شبه جزيرة القرم.

من جهة ثانية قال بيسكوف: إن تغيير تسمية العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لمحاربة الإرهاب هي من اختصاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائد العام للقوات المسلحة.

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