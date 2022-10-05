افتتاح مركزي الاتصالات والبريد في خان شيخون بريف إدلب

إدلب-سانا

افتتح اليوم في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي المحرر مركزاً الاتصالات والبريد، اللذان يعودان للخدمة مجدداً في محافظة إدلب، بعد توقفهما من العام 2014، بسبب تعرضهما للتدمير بشكل كامل جراء الإرهاب.

وعقب الافتتاح أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في تصريح للصحفيين أنه بعد تأهيل مركز اتصالات خان شيخون وانطلاق خدماته يكون العمل قد استؤنف في العديد من الخدمات والمرافق العامة في المدينة وريفها، التي حررها أبطال الجيش العربي السوري من الإرهاب، مشيراً إلى أن المركز الذي انطلقت خدماته اليوم بسعة 2000 رقم هاتفي و256 بوابة إنترنت يأتي كضرورة ملحة لتخديم نحو 2000 أسرة، عادت إلى منازلها في المدينة، وتشجيع باقي العائلات المهجرة للعودة إليها.

ولفت وزير الاتصالات والتقانة إلى أن الوزارة تعتزم قريبا التوسع بشبكات المركز الهاتفية وبوابات الإنترنت، لتلبية احتياجات المواطنين من سائر خدمات الاتصالات، مشيراً إلى وجود محطتين للاتصالات الخلوية من سيريتل، تعملان على تأمين التغطية الخلوية للمدينة على مدار الساعة، مع التحضير لتركيب محطة خلوية جديدة في المدينة نهاية العام الجاري.

بدوره المدير العام للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين حسن ، أشار إلى أن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مدينة خان شيخون من شأنها تفعيل عمل الجهات والمؤسسات الحكومية في المحافظة، وربطها مع بعضها ومع مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات الصلة، موضحا أن مركز خان شيخون أصبح جاهزاً لاستقبال المواطنين وتقديم خدماته لهم، بعد استكمال تأهيل البنى التحتية له، وتزويده بالتجهيزات الفنية اللازمة، وإعادة مد شبكاته الأرضية في المدينة.

وأكد مدير بريد إدلب صفوان صلاحو أن مركز بريد خان شيخون يعنى بتقديم حزمة من الخدمات كالحوالات البريدية الفورية على اختلاف أنواعها، إضافة إلى خدمات إصدار جميع وثائق السجل المدني ووثيقة غير عامل، كما سيتم قريباً إدخال خدمة الصراف الآلي العائد للمصرف العقاري، ما يخفف الكثير من الأعباء على الأهالي الذين كانوا يضطرون سابقاً للسفر إلى محافظة حماة للحصول عليها.

حضر الافتتاح محافظ إدلب ثائر سلهب، وأمين فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد النجار، ومدير فرع اتصالات حماة، ومديرو الإدارة الفنية والتشغيل في الشركة السورية للاتصالات وفعاليات إدارية وأهلية.

عبدالله الشيخ

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