وقفة تضامنية بدمشق لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال الصهيوني

دمشق-سانا

نظمت لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم وقفة تضامنية لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال، أمام مقر مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق.

وتم خلال الوقفة تسليم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة طالب المشاركون فيها بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف اعتقال الفلسطينيين، دون الاستناد إلى لائحة اتهام واضحة وصريحة.

كما طالب المشاركون بالعمل على إطلاق سراح كل من الأسرى ناصر أبو حميد والطفل أحمد المناصرة وإسراء الجعابيص، وإنهاء ملف العزل للأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال بطريقة تعسفية إجرامية، محذرين من تعرض الأسير الجريح باسل البصبوص لتحقيق عسكري واستغلال إصابته أثناء وجوده بالمشفى داعيين اللجنة لزيارته بشكل عاجل للوقوف على حالته الصحية وضمان تلقيه العلاج اللازم.

وأوضح المشاركون أن الصراع الذي تخوضه الحركة الأسيرة كل يوم مع إدارة المعتقلات الاسرائيلية إنما هو خطوات نضالية لرفع صوتها عاليا لإسماع العالم أجمع وإخباره عن حجم معاناة الأسرى ووضعه في صورة جميع التجاوزات والانتهاكات الإرهابية التي تمارسها إدارة هذه المعتقلات، إضافة إلى المطالبة بحقهم في الحرية وإطلاق سراحهم.

وقالت نائبة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية اندريا هيث في تصريح لـ سانا: إن اللجنة تسعى إلى ضمان تمتع الأسرى بالزيارة العائلية وإخبار العائلة بحالة أبنائهم الصحية، إضافة إلى قيام مندوبي اللجنة بما فيهم الفريق الطبي بضمان توفر الشروط الصحية للأسرى المضربين عن الطعام واحترام كرامتهم، مشيرة إلى أن اللجنة حيادية وإنسانية وتشجع على الحوار للوصول إلى حلول لتفادي تدهور الحالة الصحية للأسرى.

وشارك في الوقفة عدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات ثقافية واجتماعية.

علي عجيب

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