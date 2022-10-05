زاخاروفا: مساعي الغرب لحرمان روسيا من حقها بالتصويت في مجلس الأمن مستحيلة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استبدال الأمم المتحدة بمنظمات أخرى لا تشمل موسكو وبكين لتكريس مفهوم أحادية القطب، مبينة أن مساعي الغرب لإحداث تغيير في مجلس الأمن وحرمان روسيا من حقها بالتصويت مستحيلة.

وأوضحت زاخاروفا خلال اجتماع اللجنة السياسية الإعلامية بمجلس الاتحاد الروسي بموسكو اليوم أنه تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة لمنع النزاعات والحروب، وإقامة العلاقات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لكن الغرب يحاول فرض قيوده على الدول التي ترفض هيمنته من خلال العقوبات الأحادية التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بمساعي الغرب لحرمان روسيا من حقها بالتصويت في مجلس الأمن قالت زاخاروفا: “لا يمكننا القول عن ذلك أنه خطأ في التعامل، وإنما هو تعامل جنوني، يعتبرون أن المجلس يقف في طريق أهدافهم ويمنعهم من فرض أجنداتهم، لذلك يحاولون تغييره.. حرمان روسيا من حق التصويت في المجلس سيدمره” مضيفة: إن “من يتمكن من تنفيذ ذلك يستحق جائزة نوبل في الرياضيات لأن هذا مستحيل”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن “الطريقة الوحيدة لحرمان روسيا من عضويتها في مجلس الأمن الدولي هي بتعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعديلات ثم التصديق عليها من ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن”.

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