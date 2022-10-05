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إصابة طلبة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم جنوب الخليل

2022-10-05

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال مدير مدرسة الخليل الأساسية للذكور قصي الجعبري لوكالة وفا: إن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام باتجاه طلبة المدارس الأساسية على مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من الخليل وفي محيط الحرم الإبراهيمي أثناء مغادرتهم نحو منازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق وآخرين بجروح نتيجة تدافعهم.

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