أمريكيان: الاستخبارات المركزية لواشنطن متورطة بتعطيل خطوط أنابيب (السيل الشمالي)

واشنطن-سانا

أكد السيناتور السابق عن ولاية فرجينيا الأمريكية ريتشارد بلاك أن الولايات المتحدة لديها دافع قوي أكثر من أي جهة أخرى لإيقاف خطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي”.

وقال بلاك في حديث لوكالة نوفوستي إنه كان “من الملائم للغاية تفجير خط “السيل الشمالي ” لإيقاف توريدات الغاز الروسية إلى أوروبا، والجهة التي لديها الدافع الأكبر وراء هذا التحرك هي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”.

وتابع بلاك: “أعتقد أن ما حدث هو أن الولايات المتحدة بدأت تشعر بقلق متزايد من اقتراب فصل الشتاء، واحتمال خروج احتجاجات تطالب بوقف العقوبات المفروضة ضد روسيا وإعادة تشغيل إمدادات الغاز”، مضيفاً: “ليس هناك دول كثيرة يمكنها تنفيذ عملية تفجير خط الأنابيب على عمق كبير تحت المحيط” .

وأشار بلاك إلى أن “اتهامات الغرب ومزاعمهم حول قيام روسيا بتفجير خطط الأنابيب الخاصة بها سخيفة للغاية فليس لها أي دافع لفعل ذلك”.

وفي سياق مشابه قال الباحث الأمريكي إريك زويس في حديث لموقع “ايكونومي 7” إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تفجير خطي أنابيب غاز السيل الشمالي لتحقيق منافعها.

وأضاف الباحث: “الحكومة الأمريكية فجرت أنابيب السيل الشمالي الذي يمتد من روسيا إلى أوروبا بعد سنوات من المحاولات الماكرة لتخريبها من خلال الطرق الدبلوماسية، وبالتالي ستجبر أوروبا على دفع مبالغ زائدة بشكل كبير”، لافتاً إلى أن الغاز الطبيعي الروسي أكثر ملاءمة للصناعة الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الذي يتم توريده من الخارج بسبب قرب الموقع الجغرافي لروسيا.

وتابع الباحث: “من الآن فصاعدا ستدفع الدول الأوروبية باستثناء روسيا أعلى أسعار للطاقة في العالم لفترة طويلة على الأقل، بسبب تدمير خطوط أنابيب الغاز العملاقة”.

وتم اكتشاف تسرب غاز في خطي “السيل الشمالي” 1 و2″ في الـ 26 من أيلول الماضي في وقت واحد بأربعة أماكن فى بحر البلطيق، فيما سجل مركز الزلازل فى السويد انفجارات قوية تحت الماء.

وأشارت الكثير من المصادر إلى أن هذا الحادث ربما يكون عملاً تخريبياً ،في حين قال مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغى ناريشكين.. إن لدى بلاده “معلومات غير مباشرة تدل على تورط الغرب فى تفجيرات خطوط أنابيب الغاز”.

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