غازبروم: استئناف ضخ الغاز الروسي إلى إيطاليا عبر النمسا

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية اليوم استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر النمسا، بعد توقفه قبل أيام بسبب صعوبات مرتبطة بالترانزيت.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الشركة قولها في بيان: إنها “تمكنت مع مشترين إيطاليين من إيجاد حل بشأن شكل التفاعل المتعلق بضخ الغاز في سياق التغييرات التنظيمية التي حدثت في النمسا في نهاية أيلول الماضي، والتي أدت إلى صعوبات بالترانزيت”.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أفادت شركة الطاقة النمساوية المسؤولة عن نقل الغاز بأنها على استعداد لتأكيد طلبات نقل الغاز لشركة غازبروم، الأمر الذي سيسمح باستئناف إمدادات الغاز الروسي عبر النمسا.

من جهتها أكدت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” استئناف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

وكانت شركة إيني أعلنت قبل أيام أنها تلقت من غازبروم إشعارا بشأن استحالة ضخ الغاز الروسي إلى إيطاليا بسبب صعوبات مرتبطة بوضع شركة الطاقة النمساوية.

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