زاخاروفا: العالم يمر بزلازل أثارها الغرب من خلال تدخله بأوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العالم يمر الآن ليس بتغيرات بل بزلازل أثارها الغرب من خلال تدخله في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة سبوتنيك اليوم تعليقاً على مبادرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حول التسوية في أوكرانيا: “إن هذه المبادرة جزء من النقاش العام، حيث بدأ الغرب في طرح أسئلة حول ما يحدث بأوكرانيا”، مشيرة إلى أن “السؤال الأهم هو عن دور البيت الأبيض والولايات المتحدة وهياكل حلف الناتو في كل ما يشهده الوضع العالمي”.

وكان ماسك قال يوم الاثنين الماضي: إنه “يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا”، ودعا الطرفين إلى السلام وقدم رؤيته لتسوية الأمر، عبر إعادة الاستفتاء في دونباس تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة والإبقاء على شبه جزيرة القرم جزءاً رسمياً من روسيا كما كانت منذ عام 1783.

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