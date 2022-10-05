الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف لإبلاغه رفضها تصريحات المسؤولين البريطانيين التدخلية في شؤون إيران.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن مدير عام شؤون أوروبا الغربية بالخارجية أكد خلال استدعاء السفير رفض إيران وإدانتها الشديدة لتدخل وزارة الخارجية البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية، ولجوئها إلى المصطلحات المزيفة والتحريضية، موضحاً أن “الجانب البريطاني بإصداره تصريحات أحادية وانتقائية يظهر بأن له نصيباً فعلياً في سيناريوهات المناهضين الذين يعملون في بريطانيا ضد إيران”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن إيران ستدرس الخيارات الممكنة رداً على أي إجراء غير طبيعي من الجانب البريطاني.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأسبوعين الأخيرين التي يتم فيها استدعاء شيركليف إلى وزارة الخارجية الإيرانية، حيث تم استدعاؤه في الـ 24 من أيلول الماضي للاحتجاج على الأجواء العدائية التي أحدثتها وسائل إعلام تتخذ من بريطانيا مقراً لها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc