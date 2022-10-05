5 تشرين الأول – يوم المعلم العالمي

دمشق-سانا

610 -تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل.

1143 – ملك مملكة ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال كمملكة مستقلة.

1550 – تأسيس مدينة كونثبثيون في تشيلي.

1864 – إعصار يدمر مدينة كلكتا الهندية.

1910 – قيام “ثورة 5 أكتوبر” في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.

1914 – الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.

1915 – بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي دول المركز.

1944 – فرنسا تمنح النساء حق التصويت.

1948 – زلزال يقتل 110 آلاف شخص في العاصمة التركمانية عشق آباد.

2003 – أحمد قديروف يتولى رئاسة الشيشان.

من مواليد هذا اليوم..

1879 – بيتون روس، عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.

1936 – فاتسلاف هافيل، رئيس التشيك الأول.

من وفيات هذا اليوم..

1976 – لارس أونساغر، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.

2004 – موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.

أعياد ومناسبات

يوم المعلم العالمي.

عيد الجمهورية في البرتغال.

عيد القوات المسلحة في إندونيسيا.