5 تشرين الأول – يوم المعلم العالمي

دمشق-سانا
610 -تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل.
1143 – ملك مملكة ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال كمملكة مستقلة.
1550 – تأسيس مدينة كونثبثيون في تشيلي.
1864 – إعصار يدمر مدينة كلكتا الهندية.
1910 – قيام “ثورة 5 أكتوبر” في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.
1914 – الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.
1915 – بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي دول المركز.
1944 – فرنسا تمنح النساء حق التصويت.
1948 – زلزال يقتل 110 آلاف شخص في العاصمة التركمانية عشق آباد.
2003 – أحمد قديروف يتولى رئاسة الشيشان.
من مواليد هذا اليوم..
1879 – بيتون روس، عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.
1936 – فاتسلاف هافيل، رئيس التشيك الأول.
من وفيات هذا اليوم..
1976 – لارس أونساغر، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.
2004 – موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.
أعياد ومناسبات
يوم المعلم العالمي.
عيد الجمهورية في البرتغال.
عيد القوات المسلحة في إندونيسيا.