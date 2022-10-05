التربية تبدأ حملة توعية وتثقيف صحي حول الكوليرا في المدارس

دمشق-سانا

بدأت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية بالتعاون مع قسم التواصل حول المخاطر والمشاركة المجتمعية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حملة توعية وتثقيف صحي حول مرض الكوليرا .

مديرة الصحة المدرسية في الوزارة الدكتورة هتون الطواشي أكدت في تصريح لـ سانا أن الحملة تستهدف مدارس المحافظات كافة، حيث تم تدريب فرق من المثقفين الصحيين العاملين في دوائر الصحة المدرسية بمديريات التربية بالمحافظات حول مرض الكوليرا وأعراضه ووسائل الوقاية من العدوى به، مع التركيز على أهمية النظافة الشخصية وغسيل اليدين، والتأكد من سلامة مياه الشرب والابتعاد عن الطعام المكشوف والملوث، لنقل هذه المعلومات لطلاب المدارس والتشديد على ضرورة الالتزام بها.

وأشارت الطواشي إلى أنه من خلال جولات ميدانية على المدارس تنظم جلسات توعية وتثقيف للتلاميذ والطلاب إضافة إلى الأطر التعليمية والإدارية في المدارس حول موضوع الحملة ، مبينة أن الحملة بدأت في خمس محافظات ريف دمشق والقنيطرة و السويداء و درعا ودير الزور على أن تبدأ في باقي المحافظات خلال الأسبوع القادم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc