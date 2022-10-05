مقتل عسكريين اثنين بعد تحطم طائرة عسكرية في مطار بشمال مالي

باماكو-سانا

أعلن الجيش المالي أن عسكريين اثنين قُتلا وأصيب عشرة أشخاص آخرون بجروح بعد تحطم طائرة روسية الصنع تابعة للجيش في أثناء هبوطها في مطار بمدينة جاو في شمال البلاد.

ونقلت رويترز عن الجيش المالي قوله في بيان للقوات المسلحة المالية: إن الطائرة مقاتلة من طراز سوخوي سو 25 كانت عائدة من مهمة لدعم المدنيين في المنطقة.

وذكر البيان أن الطيار وعسكرياً من سلاح الجو على الأرض قُتلا في الحادث كما أصيب مدنيان وثمانية عسكريين اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأشار البيان أن التحقيق جار في الحادث رغم أنه لا يوجد في هذه المرحلة ما يشير إلى أنه ناتج عن عمل عدائي، في حين أوضح أن المطار أُغلق لفترة وجيزة في أعقاب الحادث لكنه يعمل الآن بكامل طاقته.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc