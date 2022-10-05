اختتام منافسات اليوم الأول لسباق دروب تشرين الدولي الثالث للدراجات.

اللاذقية-سانا

اختتمت منافسات اليوم لسباق دروب تشرين الدولي الثالث الذي يقيمه الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة اللاذقية ويستمر حتى يوم الأحد القادم بمشاركة دراجين من العراق ومصر وفلسطين والجزائر وسورية.

ففي منافسات الفردي عام ضد الساعة اناث لمسافة/8/كم فازت بالمركز الأول لاعبة منتخب الجزائر نسرين حويلي تلتها بالمركز الثاني لاعبة منتخب سورية ميران الفارس َوحلت الجزائرية خديجة اوري بالمركز الثالث.

وفي منافسات الفردي عام ذكور لمسافة /8/كم توج بالمركز الأول علي عبد الخضر طعين لاعب نادي الحشد العراقي تلاه بالمركز الثاني لاعب منتخب سورية يوسف سروجي فيما حل الجزائري محمد امين نهاري بالمركز الثالث .

وتم في نهاية السباق تتويج الفائزين الثلاثة من كل فئة.

يشار إلى ان مسار سباق المرحلة الأولى بدأ من امام فندق لاميرا على طريق الشاطىء الأزرق تجاه دوار مدينة الاسد الرياضية والعودة لنقطة الانطلاق.

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