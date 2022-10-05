إخماد حريق نشب بأحد المضخات في مصفاة حمص

حمص-سانا

أخمد كوادر اطفاء حمص مساء اليوم حريقاً اندلع بأحد المضخات في مصفاة حمص.

وذكر مدير مصفاة حمص المهندس سليمان المحمد بتصريح لمراسل سانا أن حريقاً اندلع بأحد المضخات نتيجة تهريب مادة، وعلى الفور تم التعامل مع الحريق ومحاصرته من قبل فوج إطفاء المصفاة، والسيطرة عليه وإخماده، بمؤازرة فوج إطفاء حمص والدفاع المدني ومديرية الزراعة وشركة النفط الخام، مشيراً إلى اقتصار الأضرار على الماديات البسيطة نتيجة سرعة الاستجابة من قبل كوادر الإطفاء.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc