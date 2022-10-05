القوات الروسية تحبط محاولات هجوم على مقاطعة خيرسون

موسكو-سانا

أكد كيريل ستريموسوف نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون إحباط محاولات هجوم لقوات نظام كييف على المقاطعة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ستريموسوف قوله: “إن القوات الروسية والحرس الوطني والقوات الجوية الروسية تمكنت من إحباط تقدم لقوات كييف”، مذكراً بأن المواجهة تتم على جبهة المقاطعة مع قوات حلف شمال الأطلسي الناتو برمتها وليس النازيين الأوكرانيين فقط.

في السياق ذاته لفت المتحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة خيرسون إلى أن قوات كييف استهدفت جسر أنتونوفسكي في خيرسون بـ 6 صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع.

وأوضح قوات نظام كييف النازي استهدف أماكن مدنية في خيرسون بـ 6 صواريخ تم اعتراض 3 منها بينما سقطت الـ 3 الأخرى بالقرب من الجسر ولم تقع أي إصابات.

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