62 مليون ليرة سورية غرامة مخالفة مخابز في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم، عدداً من الضبوط بحق مخابز مخالفة، حيث بلغ مجموع غراماتها 62 مليون و464 ألف ليرة سورية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لمراسل سانا أن الضبوط شملت التصرف بمخصصات الدقيق التمويني لغير الغاية المخصصة لها، والإتجار بها في السوق السوداء، بحق مخبز بثينة ومخبز عمار سعيد، وضبوط نقص وزن في ربطات الخبز المباعة للمواطنين بحق خمسة مخابز أخرى، إضافة إلى ضبط مخبز بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

ونظمت ضبطاً تموينياً بمخالفة الغش والتدليس بحق معمل لتصنيع الألبان والأجبان ومشتقاته، حيث ضبط داخل المنشأة حليب بودرة خالي الدسم، ومادة الصودا الممنوع استخدامها.

وأكد زاهر أنه تمت مصادرة كمية ستة أكياس حليب بودة، منزوع الدسم، وكيس مادة الصودا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

علاء ابراهيم

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