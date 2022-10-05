الصحة: 594 إصابة مثبتة بالكوليرا و39 وفاة مسجلة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 594 إصابة توزعت في حلب 386 ودير الزور 84 والحسكة 45 والرقة 26 واللاذقية 21 والسويداء 9 وحماة 7 وحمص 6 ودمشق 6 ودرعا 3 والقنيطرة 1.

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 39، في حلب 34 وفي الحسكة 3 ودير الزور 2.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وشرب المياه من مصدر آمن، وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.

كما دعت الوزارة إلى متابعة منصاتها الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.