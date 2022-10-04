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إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

2022-10-04

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غرب مدينة جنين وبلدة دورا جنوب الخليل وقريتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وآخرين بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على مناطق متفرقة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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