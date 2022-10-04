شركة روسية تطور أقماراً صناعية لإنترنت الأشياء

موسكو-سانا

أعلنت شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية التي ستستخدم في خدمات إنترنت الأشياء.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مدير الشركة يفغيني نيستيروف قوله: “يعمل الخبراء في روسيا على تطوير أقمار /ماراثون إنترنت الأشياء/ الجديدة التي ستعمل في مجموعات سيتم تجديدها كل فترة، كما ستعمل في مدارات حول الأرض لمدة خمس سنوات تقريباً، وبعدها سيتم استبدالها بأقمار أخرى موجودة في المدارات نفسها”.

وأشار نيستيروف إلى أن مجموعات هذه الأقمار ستكون متجددة باستمرار، وسيتم دعمها بأقمار “سكيف” التي ستكون قادرة على العمل في مدارات الأرض لمدة 12 سنة لضمان تغطية مناطق الأرض بشبكات الإنترنت بشكل جيد.

وكانت مؤسسة روس كوسموس أعلنت في وقت سابق أن منظومة الأقمار “سفير” التي تنوي استحداثها في الفضاء ستضم 7 أقمار صناعية من فئة “إكسبريس” و4 أقمار جديدة من فئة “إكسبريس ار في” و12 قمراً من طراز “سكيف” مخصصة لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق و264 قمر “ماراثون” مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة “يامال” و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع “سموتر” و84 قمر “بريكوت في دي وبريكوت او” و12 قمر “بريكوت اكس ال بي” وبريكوت اكس”.

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