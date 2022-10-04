لوكاشينكو: بولندا وليتوانيا تحشدان قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية

مينسك-سانا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن بولندا وليتوانيا تحشدان قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لوكاشينكو قوله اليوم في اجتماع حول قضايا الأمن العسكري: إن بولندا هي الأكثر نشاطاً، ويجري تشكيل فرقة ميكانيكية جديدة في جنوب الاتجاه البيلاروسي، ويتم إنشاء ألوية أفراد للدفاع الإقليمي لبولندا في شمال وشرق البلاد.

وأضاف لوكاشينكو: يجري تنفيذ التدريبات العملياتية والقتالية بنشاط، بما في ذلك بمشاركة ساحة تدريب في ليتوانيا، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً فقط من حدود بيلاروس.

وأوضح لوكاشينكو أنه تحت “ستار دعم كييف”، تقوم عدة دول أوروبية بتنفيذ خططها، لإعادة التسلح بأسلحة ومعدات حديثة لتقوية جيوشها، كاشفاً أن هناك تجمعاً لحلف شمال الأطلسي، يضم ما يقرب من 25000 عسكري في البلدان المجاورة لبيلاروس.

وكان وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أعلن في وقت سابق اليوم أن هناك أدلة ملموسة على أن دول حلف الناتو تجهز بنيتها التحتية وقواتها للحرب، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكنها تجاهل عسكرة جيرانها الغربيين، وتعمل على وضع إجراءات الردع.

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