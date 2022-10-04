حفل فني لفرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة بعيد المنظمة الـ 54

درعا-سانا

احتفل فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة اليوم بالعيد الـ 54 للمنظمة، بإقامة حفل فني على مسرح مديرية الثقافة بدرعا، تضمن عرض فيلم عن نشاطات فرع درعا، وفقرات فنية راقصة وغنائية، وسكيتشات مسرحية، وغناء فردياً.

وقدمت فرقتا عاشقات حوران والصنمين عرضاً راقصاً على أنغام أغاني سهل حوران الوطنية، فيما قدم الشاب محمد نويران أغاني منوعة، وتابع الحضور عرضاً مسرحياً قصيراً من إخراج الفنان فراس المقبل، حيث قدم العرض محاكاة للواقع المعيشي.

وأشار أمين فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة داني بركات إلى دور الشباب في إعادة إعمار الوطن في هذه المرحلة، في حين أوضح محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أن المرحلة القادمة تتطلب دعم الشباب، ليقوموا بالدور المنوط بهم.

ولفت أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي إلى أن المنظمة أسست أجيالاً واعية، وطنية، محبة لوطنها خلال المرحلة العصيبة التي شهدتها سورية، وساهمت بتعزيز الحالة الوطنية.

لما المسالمة

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