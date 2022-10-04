بهدف تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً، معرض خاص لمنتجات سيدات من بانياس

طرطوس-سانا

تتضمن فعاليات المعرض الذي أقامته اليوم النواة المجتمعية لسيدات مستفيدات من الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، في سوق المهن اليدوية بمدينة بانياس، مجموعة من الأعمال اليدوية وأعمال إعادة تدوير رسومات وصباريات وغذائيات وكريمات طبيعية.

وبينت مسؤولة النواة المجتمعية في مركز ورد جوري التابع للجمعية بانا هارون لمراسل سانا أن المعرض يضم نتاج 13 سيدة من المجتمع المحلي، ومن مختلف الأعمار، وأن الهدف من إقامته تسليط الضوء، وتمكين سيدات المجتمع من دخول عجلة الإنتاج، والتعريف بمنتجاتهن، وفتح أسواق جديدة لهن خارج العمل في المنزل.

وأوضحت ضياء عيروط المشاركة بالإكسسوارات وشك الخرز والصوف أن المعرض بادرة مهمة، ويقدم الدعم النفسي واللوجستي والمعنوي لها، إضافة إلى الطاقة الإيجابية لإثبات وجودها في المجتمع.

وبينت خديجة قدور المشاركة بمواد غذائية مونة منزل أهمية المعرض، لكونه يتيح المجال لتبادل الخبرات والتعلم أكثر، وتحسين جودة عملها من خلال التعرف على منتجات المشاركين.

وشاركت إيمان محمد بكروشيه صنارة وصوف، حيث بينت أن المعرض فرصة لاستثمار الجهد بالشكل الأمثل، من خلال عرض منتجاتها على شريحة أوسع، كونها كانت تعمل ضمن منزلها.

خديجة صطوف 67 عاماً الوافدة من منطقة الغاب، والمقيمة في بانياس، شاركت بأطباق وسلل مصنوعة من القش، وعبرت عن سعادتها لعرض أعمالها، وتعريف الناس بها.

نور أسعد المشاركة لأول مرة بمواد تجميلية طبيعية مستخدمة القهوة ولبان الدكر وزبدة الشيا، إضافة إلى زيوت الغار والزيتون والورد الجوري والألوفيرا، بينت أن المعرض مهم لها لكونه يعرف زوار المعرض بمنتجاتها، وأهمية وفوائد المواد الطبيعية، بعيداً عن مستحضرات التجميل الصناعية.

يذكر أن المعرض أقيم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية، ومجلس بلدية بانياس واتحاد الحرفيين.

ذو الفقار ابو غبرا

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