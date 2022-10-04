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قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي الـ 48  

2022-10-04

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ومن الأراضي المحتلة عام 1948.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة فلسطينية، أثناء مرورها على حاجز عسكري نصبته على مفرق بيت عنون، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية.

كما طاردت قوات الاحتلال طلبة المدارس في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة، واعتقلت طفلاً أثناء عودته إلى منزله.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شاباً، بعد مداهمة مكان عمله داخل أراضي الـ 48.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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