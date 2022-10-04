الشابة دارين البرجق… موهبة واعدة في الفن التشكيلي

اللاذقية-سانا

استطاعت الفنانة التشكيلية الشابة دارين البرجق من ريف جبلة باللاذقية تطوير تجربتها الفنية لتحاكي من خلال ريشتها وقلم الرصاص سحر الطبيعة التي نشأت في ظلها، وتنتج منها لوحات تعكس أبهى الصور والمناظر الطبيعية.

وذكرت دارين خلال حديثها لنشرة سانا لشبابية أن حبها للرسم رافقها منذ الطفولة بدعم كبير من أفراد أسرتها وأصدقائها، وكان لقريتها بطرة في بستان الباشا بريف جبلة تأثير كبير على رسوماتها، فهي تعشق البحر ورسم أي شيء له علاقة بطبيعة الساحل، لذلك غلب على لوحاتها اللونان الأزرق والأخضر والألوان الأساسية للطبيعة.

وعن كيفية اختيار مواضيع لوحاتها قالت: إن مواضيعها تعكس شخصيتها بالدرجة الأولى، فهي شخصية هادئة وخجولة لكنها تحب المغامرة أحياناً كما تهتم برسم تفاصيل تعابير وجوه الأشخاص بين الحزن والفرح.

وأضافت دارين: إنها تعلمت الرسم أكاديمياً عند الفنان التشكيلي حسام أبو عاصي الذي صقل موهبتها وأسهم بالإضاءة على فنها من خلال مشاركتها في المعرض الذي أقيم بإشرافه بعنوان (مبدعون بمحبة) في المركز الثقافي العربي بمدينة جبلة بثلاث لوحات زيتية متعددة الأحجام، مواضيعها عن الطبيعة وسبع لوحات بورتريه لشخصيات عالمية، ولوحتين لفتاتين بتقنيات الألوان الخشبية والرصاص والفحم.

واعتبرت دارين التي تحمل شهادة إجازة بالأدب الإنكليزي من جامعة تشرين أن مشاركتها في المعرض زادت خبرتها من خلال التعرف والاطلاع على أسلوب الآخرين في الرسم، وفتحت لها آفاقاً كبيرة لتطوير مهاراتها الفنية واختيار مواضيع لوحاتها.

صفاء علي

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