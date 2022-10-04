الشابة فاتن عطية… رسومات وإكسسوارات تعكس موهبة فنية عمادها البحث والتدريب

طرطوس-سانا

رسومات متعددة وإكسسوارات متنوعة ذات طابع خاص ومميز صنعتها أنامل الفنانة الشابة فاتن عطية 26 عاماً من طرطوس، التي صقلت موهبتها الفنية بجهد شخصي، وأغنت تجربتها بالتعلم والتدريب والبحث المستمر.

عطية مدرسة معلوماتية ورسامة، إضافة إلى عملها بمجال الإكسسوار تحدثت لنشرة سانا الشبابية عن بداية موهبتها في الرسم قائلة: إنه عندما كانت في المدرسة بدأت تظهر لديها موهبة الرسم، وتلقت الدعم من عائلتها ومعلمتها التي كانت تشجعها بشكل مستمر، ما دفعها إلى الرسم بشكل دائم في المنزل والمدرسة، وخاصة الزخارف والفساتين لتشارك بعد ذلك بمسابقة رواد الطلائع التي حازت من خلالها على المركز الأول في مدينة بانياس.

وأضافت: إنها انقطعت عن الرسم لعدة أعوام، وخلال عام 2018 عاودت التدرب على مرسم خشبي ضمن منزلها من خلال الإنترنت لدراسة الطرق المتبعة بالرسم وتقنياته، فعمدت إلى استخدام أقلام الرصاص وألوان خشبية وزيتية، وبعد محاولات متواصلة اعتمدت لنفسها الألوان الزيتية.

وأوضحت فاتن أنها ترسم على الكانفاس والخشب، مستخدمة الألوان الزيتية ولا تميل إلى رسم البورتريه، وتعتمد على الرسم التجريدي من طبيعة صامتة ووجوه من وحي مخيلتها، مشيرة إلى مشاركتها بمعارض عديدة، منها (عشتار تبدع ولمجد سورية)، إلى جانب رسم بشكل مباشر في حديقة الباسل بطرطوس.

لم تقف فاتن عند موهبة الرسم فقط، إنما انطلقت في عالم آخر يوازي جمالية الرسم ألا وهو صنع الإكسسوارات، حيث تقوم بجمع حبات الخرز وجمعها بسلاسل لتشكل منها أساور وسلاسل وحلياً وأقراطاً وحقائب نسائية تعرضها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتلبية طلبات الزبائن.

وأوضحت أنها تستخدم مواد الخرز وخيطان الحرير وأسلاك المعدن والكنفا وخامات أخرى حسب نوع وشكل كل قطعة من المنتجات التي تقوم بحبكها على مدى ساعات، وتضفي عليها لمستها الخاصة المفعمة بالجمال، لافتة إلى سعيها لتحقيق حلمها بامتلاك مرسم خاص بها، وإقامة معرض يضم جميع لوحاتها وتوسيع دائرة عملها في الإكسسوار كونه يحقق مردوداً مادياً جيداً.

ذوالفقار أبوغبرا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc